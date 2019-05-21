MTÜ'de inovasyon ve AR-GE çalışmaları artacak

TSO'da gerçekleşen AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imza törenine Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ve KOSGEB il Müdürü Murat Seki katıldı. Protokol, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme ve inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerin desteklenmesini kapsıyor.

Burada konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut “Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile KOSGEB ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında ARGE ve inovasyon protokolü imzalıyoruz. Bu anlamda gelecek ve yapılacak çalışmalarda özellikle hem Araştırma-Geliştirme ile ilgili projelerimiz, hem yenilikçilikle ilgili projelerimiz, hem de KOSGEB Müdürlüğüne bizim yapacağımız bütün projelerimiz ile bize verecekleri desteklerden, üniversite ile sanayi işbirliği bir arada olabilecek. Bizim daha önce yaptığımız bilimsel çalışmalarda kayısı ve kayısı çekirdeği ile ilgili birçok bitkisel ürünle ilgili ürün geliştirme ile ilgili çalışmalarımız bulunmakta. Bilimsel çalışmalar tek başına yeterli değil. Bunun sanayici ile KOSGEB gibi kurumlarımızla yapıyor olmamız bilimsel katkıyı bir nevi sahaya sürülmesi anlamında destek sağlayacağını inanıyoruz. Bu anlamda üniversite sanayi-işbirliği sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'da ve dünyada da ses getirebilecek projelere burada imza atıyoruz. Uluslararası çalışmalarıma önem veriyoruz. İnşallah uluslararası protokollere de ev sahipliği yapmış olacağız. Bugün burada Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde protokol imzalıyoruz. KOSGEB Müdürümüzün çok büyük desteği oldu. Projeler sadece yapılmakla değil, uygulamakla ve aynı zamanda sahaya ürünlerin sürülmesiyle bir anlam kazanıyor. Bunun altyapısını hazırlamak amacıyla da bizler bilimsel açıdan buradayız. Sizlerden de bizlere destek vermenizi bekliyoruz. Bu protokoller sadece kâğıt üzerinde kalmamalı uygulama üzerinde de gerçekten işlevselliği olmalı. Özellikle Teknoloji Transfer Ofisimizi kuruyoruz. Biz Turgut Özal Üniversitesi olarak, girişimci bir üniversite olarak, kayısı alanında tematik bir üniversite olarak da diğer ürünler içinde desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Üniversitelerin işin içerisinde olmadığı hiçbir sanayi toplumu gelişmişliğini tam üst seviyeye tırmanamadığı gibi de başarıya ulaşma şansı da zor. Dolayısıyla üniversitelerin yol göstericiliğin, ışık tutuculuğuna ve insanları bu noktada yanındayız gibi motive edip onların yapabileceği işleri daha aktif ve daha performanslı bir şekilde çıkarması için üniversitelerin yanımızda olması Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği içerisinde sanayicimizin, tüccarımızın, işadamlarımızın, iş dünyamızın yanında olmasını arzusunu ediyoruz. Dolayısıyla bugünde yine Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile böyle bize yol göstericilik anlamın da birlikte sanayicinin ve iş dünyasının aktif rol alması noktasında bir protokol imzalıyoruz. AR-GE İnovasyon işbirliği protokolü, dolayısıyla buradaki işbirliği protokolümüzde öncelikle gençlerimizin fikirleri olan gençlerimizin girişimciliğini destekliyor ola bilmek ve onların yeri geldiği zaman yol göstericisi olarak Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz yanında durmak noktasında, üniversitemiz fikirleri analiz edip bizlere bildirmesi noktasında işbirliği yapmak ve sanayi kuruluşlarımız için de dijitalleşmenin ve teknolojik gelişimlerinde takibini yapabilmek, verimliği artırıp üretim maliyetlerini düşürebilmek, dünyayla rekabet edebilecek pozisyona gelebilmek amaçlı bu iş birliği protokolünü imzalıyoruz” ifadelerini kullandı.

KOSGEB il Müdürü Murat Seki de “Gerçekten girişimci ekosistemi gelişmesi noktasında hem üniversitemizin, hem sanayi boyutuyla, Ticaret ve Sanayi Odası desteğinin arkamızda olması çok önemli. Bu sistemin gelişmesi daha ileriye götürülmesi ARGE inovsyon projelerinin ortaya çıkarılması ve bunu hocalarımızla ve sanayicilerimizle birlikte değerlendirerek beli bir aşamaya getirilmesi ülkemiz açısından, yaşadığımız coğrafya açısında çok önemli. Bu açıdan baktığımızda bu protokol inşallah daha yeni projeleri hayat geçirilmesi, daha yeni modellerin TEKMER, İŞGEM modellerinde hayata geçirilmesi noktasında büyük bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından AR-GE ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı.