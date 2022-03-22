MTÜ'de Şehit Aktay Kütüphanesi törenle açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi Düğün Dağı bölgesinde PKK'lıların araziye döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kemal Aktay anısına memleketinde kütüphane açıldı. MTÜ Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay Kütüphanesi'nin açılışı, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Şehitlerimize minnet borcumuz var”

Açılış programı şehitler anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. MTÜ'de memur olarak görev yapan şehidin ablası Buket Barsan'ın şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Vatanı için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz, onlar için ne yapsak az. Henüz 29 yaşında gencecik şehidimiz, bugün bu kütüphanelerde okuyacak, bu okullarda eğitim alacak geleceğimiz için sizler için vatanımız için şehit oldu. Bizim onlara ve ailelerine minnet borcumuz var. Onlar bu güzelim vatanı canları pahasına savundular, bizler de ülkemize olan borcumuzu üreterek, yeri gelince canımızı vererek ödeyeceğiz. Yeni nesilleri de bu bilinçte yetiştiriyoruz, yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

''Bana evlatlar verin, bu vatan için yetiştireyim''

Şehitler ve ailelerine her zaman minnet borcunun olduğunu söyleyen Karabulut, şehit annesinin şehidin naaşı gelmeden önce söylemiş olduğu ''Bana evlatlar verin, bu vatan için yetiştireyim'' sözünü hatırlatarak, “Henüz 29 yaşındaydı şehidimiz, ülkesi için toprağı için vatanı için canını feda etti. Burada şehidimizin değerli annesi ve babası ile bir aradayız, onların bu gururlu duruşu bizlere daha da büyük azim veriyor. Onların ellerinden öpüyorum, bizim başımızın üzerinde yerleri var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphaneyi gezen ve incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin faydalanabilmesi için çeşitli kitaplar hediye etti.