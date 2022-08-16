MTÜ'de Simülasyon Eğitim Laboratuvarı hizmete giriyor

Yeni öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak olan laboratuvarda öğrenciler pratik yaparak öğrenme imkanı bulacak.

Bir süre önce Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne kazandırılması için çalışmalara başlanan öğrenciler için pratik eğitiminde önemli yeri olan Simülasyon Eğitim Laboratuvarı ile ilgili hazırlık süreci tamamlandı.

Yeni öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak olan laboratuvarda öğrenciler pratik yaparak öğrenme imkanı bulabilecek. Simülasyon Eğitim Laboratuvarı ile ilgili açıklamada bulunan MTÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Altıntop Geçkil, "Medikal simülasyon tıp eğitiminin uygun donanımlı ortamlarda, beceri geliştirme yöntemleri ile öğrenilmesini sağlayan bir sistemdir. Medikal simülasyondaki temel amaç öğrenilen bilgilerin alışkanlık haline getirilmesidir. Etkin bir simülasyon uygulaması öğrencilerin bilgiyi somutlaştırarak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bu sistem sayesinde öğrenciler, saniyelerin dahi çok önemli olduğu acil hasta müdahalesini maketler üzerinde pratik yaparak öğrenmektedirler" dedi.

"Öğrenciler pratik yaparak öğrenecek"

Laboratuvarda yer alan tablet bilgisayar ile yönetilen senaryolu simülatörler sayesinde farklı hasta senaryoları oluşturularak öğrencilerden hastaları tedavi etmeleri isteneceğini kaydeden Geçkil, "Örneklendirecek olursak farklı farklı tansiyon değerleri, EKG ritmi, solunum ve nabız atım sayıları ile oksijen satürasyon değerleri ayarlanıp hasta senaryoları oluşturulur. Daha sonra öğrencilerin ayarlanan hasta parametrelerini hastanın öyküsü ve muayene teknikleri ile değerlendirip gerekli olan tedavi yöntemlerini uygulaması beklenir, eğer uygulanan tedavi doğru şekilde ilerliyorsa simülatör normal sağlıklı insan parametrelerine geri dönecektir. Erişkin ve çocuk entübasyon simülatörü ile öğrenciler, solunumu duran hastada gerekli ekipmanları kullanarak entübasyonun pratik uygulamasını bu simülatör ile gerçekleştireceklerdir. Temel yaşam destek simülatörü ile öğrenciler kalbi duran hastada nabız muayenesi, kalp masajı ve suni solunum uygulamasının nasıl yapılacağını öğreneceklerdir" ifadelerini kullandı

"Medikal simülatörlerin gerekliliği pandemi döneminde daha iyi anlaşıldı"

Kan alma, damar yolu açma, kas içi enjeksiyon yapma ve tansiyon ölçümü gibi işlemlerinde maketler aracılığıyla öğrenileceğini ifade eden, Geçkil, "Medikal simülatörlerin gerekliliği yaşamış olduğumuz pandemi döneminde daha iyi anlaşılmıştır. Hastanede staj yapması gereken Tıp fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri pandemi döneminde uzaktan eğitim gördüler ve hasta başı muayeneye çok fazla dahil olamadılar. Bu dönemde medikal simülatörler pratik yapma konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır" şeklinde konuştu

Geçkil, son olarak olarak Simülasyon Eğitim Laboratuvarının kurulması için önemli çaba sarf eden MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy'a teşekkürlerini sunduklarını söyledi.