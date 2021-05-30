MTÜ'de üç fakülteye dekan ataması yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ndeki (MTÜ) üç fakülteye dekan ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın ilgili yazısı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. maddesinin (a) fıkrasına göre MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un onayı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Melih Cevdet İnce, Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, Ziraat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Kazım Gündüz atandı.

MTÜ tarafından yapılan açıklamada, “Dekanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.