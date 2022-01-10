MTÜ'den 2 program

Mehmet Hasdemir ve Gazeteci Yazar Tahir Sarıkaya, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) konuğu oldu.

MTÜ'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. Yıl dönümü dolayısıyla iki program gerçekleştirildi. Düzenlenen programa, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir ve Gazeteci Yazar Tahir Sarıkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, il basın temsilcileri ve ziraat mühendisleri katıldı. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iletişim teknolojilerindeki gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, “Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, ülkemizin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda etkin, tarafsız ve dürüst olarak insanları bilgilendirme görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Pandemi döneminde tarıma ilgi arttı”

Rektör Karabulut, tarımsal eğitim ve öğretimin yıl dönümüne de değinerek, konuşmasında, tarımın, insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği tarih kadar eski olduğunu hatırlattı. Karabulut, tarım konusunda toplumların bilinçlendiğini ve tarımı zaman içerisinde bilimsel bir alan olarak gördüğünü söyledi. Özellikle, Covid 19 salgını sürecinde tarımsal üretime, üretim kaynaklarına daha fazla önem verildiğinin altını çizen Karabulut, tarımın gelecek için çok önemli bir konumda olduğunu, geleceği öngörerek bu çerçevede hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“Mekteb-i Zirai Şahane'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum”

MTÜ olarak, tarım konusunda Ziraat Fakültesi bünyesinde lisansüstü eğitim verildiğini ifade eden Karabulut, bölge üreticilerin ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak başta kayısı olmak üzere birçok meyve, sebze ve süs bitkileri alanında çeşitli araştırma çalışmaları ve bunun yanında üretim çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Karabulut, “Bugün emektar çiftçilerimizin, ziraat mühendislerimizin günü Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. Yıl dönümü ve bugün sizler ile birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Tarım, ülkemiz için sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ülke nüfusunun yüzde 43'ünü istihdam etmesiyle sosyal açıdan da hala ana sektör durumunu korumaktadır. Tarım sektörünün gelişmesinde “Tarımsal Yükseköğretim” çok önemli bir rol oynamaktadır. Asıl amacı, düşündüklerini açık, seçik ve inandırıcı bir şekilde anlatabilen, çağa uyabilen, uygar ve kültürlü kişiler yetiştirmek olan “Tarımsal Yükseköğretim'in en büyük hedefi üretimdir” şeklinde konuştu.

“Bu topraklar insanlığa tarım medeniyetini tarımla şehirleşmeyi yerleşik hayata geçmeyi öğretmiştir”

Malatya'nın tarihi ve coğrafi yapısının Tarım üzerindeki etkisine değinen Karabulut, “Sadece buğday sadece kayısı değildir yükselen bir medeniyettir bu topraklarda çıkan değerler Malatya'da Aslantepe ile milattan beş bin yıl önce ilk şehir devleti olan aslan tepede aslında Fırat'ın kıyısında tarımsal üretimle bu ürünleri de mühürlüye kalıntılarda çıkmıştır. Tarımsal faaliyetle şehir devleti kurulmuştur, Göbekli Tepe daha öncedir evet ama bu coğrafya şimdi bu coğrafyada ayak bastığımız bu topraklar insanlığa tarım medeniyetini tarımla şehirleşmeyi yerleşik hayata geçmeyi öğretmiştir. Bu değerlerden birinin buğdayın anavatanı bu toprakların yanında Malatya'da kayısıya değer katarak insanlığa mal etmiştir” ifadelerini kaydetti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Medya ve İletişim konusunda konuşma yapan Gazeteci Yazar Tahir Sarıkaya, “Malatya'ya ilk kez geliyorum, Şimdi ekranda konuşmalar yapıyoruz ama burada deplasmandayız tabi ki heyecan var, ekran gibi olmuyor orada kameraya konuşuyoruz kendi sahamız istediğimiz soyluyoruz ama heyecan var mı tabi ki var. Burada okuyan öncelikle öğrenci kardeşlerimize sevgili büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilere kariyer hayatını anlatan Sarıkaya, “Muhabirlikten geldim. 2003 yılın da gazi iletişimi bitirdim. Sonra 2004 yılında bir televizyonda muhabir olarak başladım, 2012 yılına kadar muhabirlik yaptım, sonra 2012 yılında Beyaz TV'de sabah haberlerine başladım. 2012, 2013 de 2016 yılına kadar hafta içi yaklaşık dört yıl sabah haberleri sundum, sonra hafta sonuna geçtim. 2016 Yılı'ndan sonra bugüne kadar hafta sonu insanları uyandırıyoruz, insanları eğlendiriyoruz, insanların dertlerini dinliyoruz. Bu meslek hayatım ve çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Hayallerimin peşinde koştum ve bu günlere geldim”

Sarıkaya, zorluklarla mücadelenin önemine değinerek, “Bir çok konular başımızdan geçti medyacılıkta hayatımızda bir çok olaylarla muhatap olduk bir çok anılarımız var daha doğrusu Medya'da, TV'de çok anlılarımız var tabi de bu anlılarımızı burada anlatacak zamanımız elbette yok siz öğrencilere burada çıkıp tavsiyelerde bulunacak diye bir zaman geçirmek istemiyorum ama ben hayallerimin peşinde koştum ben dokuz yaşındayken bir teyp vardı evimizde gazeteci olmak istiyordum radyo böyle dj gibi hissediyordum ama ben hayallerimin peşinde koştum ve bu günlere geldim” şeklinde konuştu.

“Tarıma değer katan ziraatçılarımıza teşekkür ediyorum”

Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. yıl dönümü dolayısıyla konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de, “Böyle güzel günde hem çalışan gazeteciler günümüzde hem tarım eğitiminin yılı dönümün de sizlerle bir araya geldiğimiz bugün de dünya Türkiye'de bitkisel üretimde neler oluyor bunları paylaşıp hem gazetecilerin hem ziraatçıların aslında insanlığa en önemli vazifesi olan doğru bilgi ile buluşturmak doğruları anlatmak adına yapılan çalışmalara bir özetleyeyim sonra sizlerin değerlendirmelerini almak istiyorum. Dünya da sunuma açıkçası küresel bazdaki bitkisel üretimi ortaya koyup Türkiye'deki bitkisel üretimi ve sizlerle paylaşırken doğru bilinen yanlışlarında altını çizerek bu ülkedeki tarıma Malatya'daki Dünya'daki tarıma değer katan ziraatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hasdemir, “Malatya'ya kayısıya alternatif ürün aramadık, kayısının alternatif olan ürünleri çalışmayı gayret gösterdik ki keza bu üniversite de onun en güzel çalışmalarını yapılıyor, kayısıda elde edilen ürünleri Dünyanın birçok ülkesine göndererek örnek bir çalışmaya imza atıyor bu manada Malatya çiftçisi kayısıya değer katarak üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir” ifadeleri ile sözlerine son verdi.

Program öğrencilerin, basın mensuplarının ve ziraat mühendislerinin soruları sonrası ziraat mühendisliği mesleğinde 35. Yılını dolduran Malatya Ziraat Mühendisleri Odası üyelerine plaket takdimi ve toplu fotoğraf ile son buldu.