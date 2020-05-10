MTÜ'den ‘Covıd-19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü' paneli

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) online olarak ‘Covıd-19 Salgın Sürecinde Malatya'da Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü' konulu E-Panel düzenliyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen ve üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizin (MTÜ-UZEM) sistemi üzerinden yapılacak olan “Covıd-19 Salgın Sürecinde Malatya'da Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü” konulu E-Panel 12 Mayıs 2020 Salı günü saat 14,00'de başlayacak. E-Panel aynı zamanda üniversitenin kurumsal You Tube sayfasında ve Instagram sayfasında da canlı olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, salgın süresince eğitim ve akademik faaliyetleri ile topluma karşı sorumluluklarını kesintiye uğratmadıklarını ifade ederek, “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizin (MTÜ-UZEM) üzerinden uzaktan eğitim faaliyetlerinin yanında, Covid-19 sürecinde çalıştay, konferans ve panellerde gerçekleştirerek akademik çalışmalarımız devam etmiştir. Kısa bir süre önce Ziraat Fakültemizin değerli Öğretim Üyeleri ile online çalıştay yapmış ve ‘Kayısıda Çiçek Monilyası Raporunu' kamuoyunu sunmuştuk. Bu kez üniversitemizin MTÜ-UZEM sistemi üzerinden E-Panel yaparak Covıd-19 salgın sürecinde Malatya'da kuru kayısı ve tarım sektörünü konunun tarafları ile masaya yatıracağız. Hem sanayici, hem tüccar, hem çiftçi ve üretici, hem resmi kurum yöneticileri ve hem de konunun akademik boyutları tartışılacaktır. Sonuç raporu ilgili kurumlara gönderilecektir” ifadelerine yer verdi.

Rektör Karabulut, bu süreçte online toplantılar ile kayısı üreticilerinin sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu önünde tartışan Ziraat Fakültesi öğretim üyelerini tebrik ettiğini de belirterek, "Bu çalışmalarımız her alanda devam edecektir" şeklinde konuştu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım'ın moderatörlüğünde yapılacak E-Panele konuşmacı olarak katılacak panelistler ve konu başlıkları şu şekilde:

"Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut , “Salgın, Gıda ve Bağışıklık Üçgeninde Kayısının Rolü), Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir (Covid-19 Sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Tedbirleri), Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Covid-19 Salgın Döneminde Malatya'da Tarıma Dayalı Sanayinin Durumu) Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan (Salgın Döneminde Borsanın Pozisyonu ve Kuru Kayısı Ticaretine Yönelik Beklentiler), Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit (Salgın Sürecinde Malatya'da Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Kamusal Uygulamalar), MTÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Gündüz (Covid-19 Sürecinde Tarım ve Kuru Kayısı Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler), TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç (Çiftçi Gözüyle Kayısı Tarımına Yönelik Beklentiler)."