MTÜ'den medeniyet buluşması, yerel yönetimler akademisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın katılımıyla kariyer ve marka sohbetleri kapsamında “Medeniyet Buluşması ve Yerel Yönetimler Akademisi'' programı gerçekleştirildi.

Battalgazi Meslek Yüksekokulu Yerel yönetimler Programı öğretim üyeleri tarafından organize edilen program online olarak MTÜ Youtube ve instagram hesaplarından yayınlandı.

Programda konuşma yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren yoğun bir çalışma ile gece gündüz demeden, üniversitemize birçok değer kattık, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile kuruluşu gerçekleşen üniversitemiz için her anlamda destekler alarak, tüm ekibimiz ile fedakarlıklar yaptık, bunu ülkemiz için memleketimiz için bir vefa borcu bildik ve bu sayede henüz iki yıllık olan üniversitemiz bugün birçok güzel işe ev sahipliği yapıyor” ifadelerine yer verdi.

Karabulut, MTÜ'nin 2 yıllık kısa bir sürede hızlı gelişiminden söz ederek, “Eğitim hayatı boyunca sürekli olarak dersler, notlar, sınavlar gibi yoğun bir tempo içerisinde olan gençlerimiz, bu yoğun ortamdan bazen uzaklaşmak ve bir nebze de olsa nefes almak istiyorlar. Özellikle Covid 19 sürecinden de etkilenen gençlerimize hem moral ve motivasyon kaynağı olması adına gerçekleştirdiğimiz Kariyer ve Marka Sohbetleri programlarımızı ile aynı zamanda bu süreçte bir ders niteliğinde gerçekleştiriyoruz. Kaynaştırıcı ve birleştirici gücü yüksek olan bu tür etkinliklerimizle öğrencilerimizin hem alanları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor, hem de yöneticilerimiz ile tanışma fırsatı bulmalarını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Karabulut, “Evet, zorlu bir süreçten geçiyoruz, Covid 19 pandemi sürecinin hem psikolojik, hem de maddi anlamda etkilerini görüyoruz. Bu anlamda alınan tedbirler ile en az düzeyde etkilenme gayreti içerisinde olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın almış olduğu önlemler ile süreci güçlü bir şekilde atlatıyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Yekta Saraç'ın da bu süreçte almış olduğu kararlar ile üniversitelerimizin etkilenmemesi adına ve kurulan alt yapı ile sürdürülebilir eğitimin devamlılığını sağlamakta çok büyük destekleri oldu. Bu anlamda bizler de eğitim sürecinin kendi yerli ve milli yazılımlarımız ile geliştirdiğimiz uzaktan eğitim alt yapımız ile gerçekleştirdik, sosyal sorumluluk programlarımız ile de her fırsatta öğrencilerimizin yanında olma gayreti içerisinde olduk. Bu anlamda süreç boyunca alınan kararlar ile yapılan tüm çalışmalar ile emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ana tema, medeniyet buluşması”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bugün ki Yerel Yönetimler Akademisi programımızın ana teması “Medeniyet Buluşması”, Medeniyet buluşması kapsamında programımızda Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile gerçekleştireceğimiz hasbihaller de gençlerimizin hayata dair endişeleri mesleki hayat ile ilgili, maddi ve manevi yönden edinilecek birikimlere değinecek, Belediyelerimizin yürütmüş olduğu gençlik hizmetleri hakkında gençlerimizin bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacağız.” dedi ve “Üniversitemizde kurduğumuz ve kuracağımız bölümlerle, gerekse yürüttüğümüz sosyal faaliyetlerle Malatya'nın değerlerini her zaman ön planda tutma gayreti içerisinde olmayı görev addediyoruz. Üretimin önemini de her fırsatta vurguluyor ve bu bilinçte çalışmalarımızı sürdürüyoruz “ifadelerine yer verdi.

“Öğrencilerimizin çalışmalarını projeye dönüştürmesi çabasındayız”

Karabulut, “Bugün de gerçekleştirdiğimiz programımız ile öğrencilerimizin mesleki deneyimlerden faydalanarak, motivasyonlarını artırmalarına ve daha büyük bir özveri ile çalışmalarına yardımcı olacağız. Bu vesile ile öğrencilerimiz mezun olduklarında sektörlerindeki mevcut durumu bilecekler. Birçok devlet kurumumuzun genç girişimcilere yönelik özel destekleri oluyor. Bizler de öğrencilerimizi akademik çalışmalarımıza dahil ederek, her alanda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor ve öğrencilerimizin çalışmalarını projeye dönüştürmesine yönelik de çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı ve üniversite bünyesinde kuruluşunu gerçekleştirilen fakülte ve bölümler ve yürütülen sosyal faaliyetler ile Malatya'nın değerlerini her zaman ön planda tutma gayreti içerisinde olduk” dedi.

Programda konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemizi, kurumumuzu tanıtma imkanı verdiğiniz için başta rektör hocama, değerli çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

Çınar, “Malatya'da doğduk. Malatya'da büyüdük. Malatya'mıza hizmet etme şerefine nail olduk. Hamdolsun. Şu anda 25 ilden daha büyük olan Yeşilyurt'umuz da Malatya'mızın sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Dinamik ve hızlı bir ekibiz ve çok iş yapıyoruz. Yeşilyurt'ta olmayan, Malatya'da daha önce yapılmamış işlere öncelik vermeyi tercih ediyoruz. Şehrimize katkı sunacağına inandığımız; yeni bakış açılarıyla, birçok yenilik ile şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“Kültürel anlamda şehrimizin eksikliklerini tespit ettik”

Gençler için yaptıkları birçok hizmete değinen Başkan Çınar, “Gençlere yönelik; millet kıraathanelerinden kitap kafelere, gençlik merkezlerinden spor tesislerine kadar özellikle gençlerimizin hem ruhen hem fiziken hem de bedenen yararlanabileceği merkezler kurduk. Şehrimiz artık kabuğuna sığmaz, kendini aşmış ve yeni gelişmelerin öncüsü olan bir hal aldı. Artık rahat bir şekilde diyoruz ki müzeler şehriyiz; 8 müzeyi birden açtık. Spor şehriyiz. Hem yüzme havuzu, hem güreş sahası, hem 30 ayrı noktada başlatmış olduğumuz gençlik ve spor sahaları ile birlikte hem sporcu sayımızı arttırıyoruz hem de bu alanda gençlerimizi yönlendirip boş zamanlarında çeşitli aktivitelerde bulunmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu'nun hatta İç Anadolu'nun da en büyük parklarından olan Beylerderesi şehir parkı ve millet bahçesi projesini başlattıklarını ve projenin hızlı ve güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Çınar, “Bölgemizde hangi alanda eksiklik var, hangi alanda ihtiyacımız var, bizler şehrimizin hangi yönünü ön plana çıkartabiliriz şeklinde istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar ile bizim hedefimiz her bir insanımıza dokunmak. Çiftçisine de sanayicisine de, üreticisine de, öğretmenine de, gencine de, yaşlıya da, ihtiyaç sahibi olanlara, engelli olanlara. Her bireye. Her alanda çalışan insanlara yönelik faaliyetleri ön plana çıkarttık. Bunun neticesinde halkımızla iyi bir diyalog kurmamız sağlandı. Bu diyaloğu da yakaladıktan sonra onların talepleri konusunda projeler yaptık, onlar da beğendiler. Bizi layık gördüler. Buradan Yeşilyurt'a çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Halka yerinde hizmet etmeye önem veriyoruz”

Çınar, “Allah'ın vermiş olduğu sorumluluk ile bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Şükrediyoruz ki böyle güzel insanlara bize hizmet etme fırsatı verdi. O sebeple bir bunalma, pes etme, geri durma olmadı. Bilakis her sorunu çözdükçe bunun motivasyonu bizi daha ileriye taşıdı. Ülkemizin sizin gibi ufku açık gençlere ihtiyacı var, sizlerin daha mücadeleci olması gerekiyor ki bizlere yardımcı olabilesiniz. 2020 yılında 1,5 milyona yakın insan sosyal tesislerimizden istifade etti. Çay içti, kitap okudu, internete girdi. Deprem eğitim merkezinden eğitim aldı, trafik eğitim parkından yararlandı. Halka yerinde hizmet etmeye önem veriyoruz. Bu çalışmalarımızın toplum nazarında da karşılık bulması, haliyle Yeşilyurt'u bir adım öne çıkardı” diye konuştu.

Düzenlenen e-söyleşi programı, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tuncay Kan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.