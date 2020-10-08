MTÜ'nün akademik açılışıı 13 Ekim'de yapılacak

Törende “Girişimcilik” konulu ilk dersi verecek olan Malatyalı işadamı Ahmet Çalık'a Fahri Doktora Unvanı takdim edilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yıl Açılış töreni, 13 Ekim Salı günü üniversitenin Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Tören pandemi süreci kapsamında alınan tedbirler kapsamında yapılacak. Üniversitenin kendi yazılım ve kurumsal sistemi üzerindeki e-açılış töreni üniversitenin Battalgazi Yerleşkesinde ve İstanbul'da canlı olarak aynı zamanda üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yıl Açılış töreninde, “Girişimcilik” konulu ilk dersi Çalık holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık verecek. Törende Malatyalı işadamı Ahmet Çalık'a Türkiye ekonomisine ve eğitim alanında yaptığı hizmetlerle Türk Eğitim Dünyasına verdiği katkılar dolayısıyla ‘fahri doktora' unvanı takdim edilecek.