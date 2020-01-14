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Müdür Bentli, Sağlığı Merkezini denetledi

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.

Dr. Recep Bentli, sağlık merkezini denetleyerek, eksikler konusunda bilgi aldı.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, beraberinde Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mücahit Düzsöz ile birlikte Battalgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Sağlık merkezini denetleyerek, eksikler konusunda bilgi alan Bentli, vatandaşlara hizmetlerin en iyisinin verilmesi için istişarelerde bulundu.

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