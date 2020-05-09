Müdür Bentli'den Covid-19 uyarısı

Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bazı kısıtlamaların gevşetilmesinden sonra, “Henüz virüs ilimizi tamamen terk etmedi” diyerek vatandaşları uyarıp, tedbirin elden bırakılmamasını istedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını mücadele kapsamında ilimizde bazı kısıtlamaların sona erdiğini görüyoruz. Geldiğimiz bu sürece başarılı filyasyon çalışmaları ve sizlerin izolasyon önlemlerine uymanız sonucunda ulaşıldı. Unutmayalım ki, bu durum salgınla mücadelenin daha ilk aşaması. Henüz virüs ilimizi tamamen terk etmedi. Hala yeni pozitif vakalarımız tespit edilmektedir. Lütfen, ilimizde yaşanan kısıtlamaların esnetilmesi sürecini rehavete kapılmadan geçirelim. Salgından tamamen kurtulana kadar mecbur olmadıkça evlerimizde kalalım. Unutmayın salgını bitirecek olan sizlerin göstereceği fedakarlıktır. Sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşmayı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bentli, “Zorunlu olmadıkça evlerimizden ayrılmayalım. Dışarı çıkmamız gerektiği anlarda da sosyal mesafeye dikkat ederek, maske takarak ve sık sık ellerimizi yıkayarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Hastalarımızın şifa bulmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Ancak salgın henüz bitmiş değil. Virüsten tümüyle kurtulamadık. Bu yüzden tedbirli olmaktan vazgeçmeyelim” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 il'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Malatya dahil 7 il'de kaldırılınca, Malatya'da bu hafta sonu sokağa çıkılabiliyor.