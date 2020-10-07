Müdür Dağdeviren'den öğrencilere uyarı mektubu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, faaliyet gösteren terör örgütleri konusunda liseli öğrencilerin bilgilendirilmesi kapsamında online kanallar kullanılmaya başlanıldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile 2020-21 eğitim öğretim döneminde illegal örgütlerin gençliği hedef alma sebepleri, gençliği kazanmada kullandığı yöntemler ile illegal örgütlerin gerçek yüzlerini anlatan spot filmler, slaytlar ve sözlü anlatımlar eşliğinde sunulan konferanslar Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim programları kanaları kullanılarak gerçekleştirilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü, liseli gençlerin terör örgütlüleri konusunda bilgilendirilmesi kapsamında uzaktan eğitim ile konferanslar vermeye başlarken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise EBA üzerinden liseli öğrencilere dijital mektup gönderdi.

Mektupta, "Sevgili Gençler ! Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: “Bütün ümidim gençliktedir.” Gençlik; bizim için gelecek demektir. Gençlik, bizim için umut demektir.

Hayatınızda sizleri bekleyen sorunlara karşı hazırlıklı olmak, sorunları enerjinizle umuda çevirmek sizlerin elinde. Ülkemizin yarınlarına ışık tutacak çalışmalara imza atmak için çalışmaktan, dürüstlükten, dostluktan, barıştan ve sevgiden kopmadan çizeceğiniz rotayı hayatınız boyunca takip edin. Dünyada suç işleyen insanların yaş ortalaması istatistiklerine göre yüzde 94' ü 14 ile 25 yaş arasıdır, neden gençlik? Gençlerin hayat tecrübesinin olmaması, bilgi birikiminin az olması, duygu yoğunluğu içerisinde olması, ait olma hissini yoğun bir şekilde hissetmesi, çabuk bağlanabilmesi ve itaatkar olması, otoriteden kurtulma duygusu ağır basar. Çağımız bilgi çağı ve bilgi en büyük güçtür, Yanlış bilgi, yanlış kararlara sebep olur. Yanlış bilgi, yanlış davranışlara sebep olur. Yanlış kararlar ve davranışlar bizi farkında olmadan suça bile itebilir. Ve bazen geri dönüşü olmayan kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz” ifadelerine yer verildi.

Mektubun son bölümünde şunlar belirtildi:

“Sevgi hayata yapılan bir yatırımdır ve biz sizleri karşılıksız seviyoruz. Sevgi kime layık dediğimizde cevabımız kuşkusuz herkestir, ancak hayatın gerçekleri bazı insanlardan uzak durmamızı gerektirir. Davranışlarıyla, sözleriyle bizi zarara uğratacak insanlar, uzaktan sevmemiz gereken insanlardır. Mutluluğun, özgürlüğün, barışın yolu ortak değerlerde birleşmektir. En büyük ortak değerimiz "insan" olmaktır. Dedelerimizin her karışını kanı ile ıslattığı bu güzel ülkemizde, birbirimizden farkımız olmadığını, birlik ve bütünlüğümüzün bizim en büyük değerimiz olduğunu unutmamalıyız. Bizim vatanımız gibi yeryüzünde gerek tarihi ile gerek insanları ile gerek ise doğal güzelliği ile eşi benzeri yoktur. Ülkemizi güzel yapan en büyük değer de içinde yaşayan bizleriz. Tıpkı biraz önce bahsettiğimiz gibi nasılsa bir bahçeyi farklı çiçekler güzel kılarsa, bu vatanı da güzel kılan üzerinde yaşayan bizleriz. Dikkat etmeniz gerekiyor! Korkmayınız ve sorunlarınızı doğru insanlarla paylaşınız. İnternet ortamında özellikle sosyal medyayı kullanırken gelen bilgileri, harekete geçmeden önce akıl süzgecinizden geçirip doğru değerlendiriniz. Uyanık olunuz. Polisinizden her zaman yardım talep edebilirsiniz. Polis insan haklarının teminatıdır. Gücünü yasalardan ve vatandaşlardan alır. Unutmayın. Sizler, ülkemizin umudu, geleceğimizin teminatı ve bu toprakların en değerli hazinesi çocuklarımızsınız. Siz değerli gençlerin, sevgi dolu bir ortamda, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamak bizlerin vazifesidir. Bu zor pandemi sürecinde bilmeliyiz ki virüsle mücadele toplumsal mücadeledir, bu mücadelede etkili olabilmek için maske, mesafe ve hijyene özen göstermemiz gerekiyor, tedbirlere birlikte uyalım ki sevdiklerimiz zarar görmesin. Görevimizi severek yapıyor sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Hepinize mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum.”