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Müdür Özdemir'den DYK kurslarına ziyaret

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ziyaret ettiği Arapgir ve Arguvan ilçelerinde DYK kurslarındaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir Arapgir ve Arguvan ilçelerinde faaliyet gösteren DYK kurslarındaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi


Ziyaretlerde konuşan Özdemir "8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için DYK kurslarımızı açtık. En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakar öğretmenlerimizle ilimizde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

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