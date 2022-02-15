Müdür Sökmen göreve başladı

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirilen Galip Sökmen bugün yeni görevine başladı. İl Müdürü Galip Sökmen'i İl Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

1968 yılında Erzincan'ın Büyük Çakırman köyünde doğdu. İlkokulu Köyünde, ortaokul ve liseyi Erzincan İmam Hatip lisesinde tamamladı. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

İlk göreve 1988 yılında Erzincan'ının Kemah İlçesine bağlı Oğuz Köyünde aday imam olarak başladı. 6 ay görev yaptıktan sonra Erzincan İl Müftülüğü yayınevi memurluğunda görevlendirildi. 1990 yılında Erzincan İl Müftülüğü memurluk kadrosuna atandı. 2006 yılında Erzincan'ın Refahiye İlçe Müftülüğüne Şef olarak atandı. Daha sonra İl Müftülüğüne Teberrukat Saymanı olarak geri döndü. Burada 6 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. Dört yıl bu görev yaptıktan sonra 2016 tarihinde Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atandı. İl Müdürlüğünde 5 yıl görev yaptıktan sonra 16 Temmuz 2021 tarihinde görevden alınarak merkeze atandı. 15.02.2022 yılında Malatya İl Müdürlüğü görevine atandı ve hala bu görevi sürdürmektedir.

Galip Sökmen Evli ve iki çocuk babasıdır.