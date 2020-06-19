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Müdür Tatlı, LGS'ye gireceklerden rahatlık istedi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Liseye Giriş Sınavı (LGS) adaylarına rahat olmalarını önerdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, LGS'ye girecekler için yaptığı açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, 20 Haziran'da eğitimde tercihlerinize yön verecek, eğitim öğretim sürecinin yeni bir basamağına adım atacaksınız. İyi bir hazırlık yaptığınızı biliyorum. Salgın sürecinin etkilerini dikkate alarak sınava geleceksiniz. Sınav yerlerinize geldikten sonra öğretmenlerimiz sizleri karşılayacak. Sınavın güvenlikli ve rahat bir şekilde geçmesi için gerekeni yapacaklardır. Sizin için bütün tedbirler alınmıştır. Siz rahat olun. İnanın sizleri çok özledik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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