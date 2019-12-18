Müftü Işıldar, Afrikalı öğrencilerle buluştu

Müftülük İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde, Çöşnük Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen programa, öğrencilerin danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Söylemez, Dr. Öğretim Üyesi Harun Bekiroğlu, Müftülük İl Gençlik Koordinatörü Vaiz Feyza Uçar da katıldı.

Somali ve Etiyopya'dan ülkemizde eğitim almak için gelen Afrikalı Öğrenciler Topluluğuna mensup kız ve erkek öğrencilerle ayrı ayrı gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Veysel Işıldar, Afrika Kıtası'ndan ülkemizde eğitim almak için gelen öğrencilere, manevi destek vermek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti. Işıldar, “Ülkeler arasında sonradan çizilen sınırlar Müslümanların kalpleri arasında çizilemez. Sizler gönül coğrafyamız dediğimiz yerlerden ülkemize geldiniz. Aramıza suni sınırlar konulsa da, bizim gönüllerimiz arasına sınır koymak mümkün değildir. İşte sizin şu anda burada farklı ülkelerden gelip, bir arada bulunuyor olmanız gönüllere sınırların konulamayacağının en büyük delili ve en büyük göstergesidir. İlim için, bilgiye sahip olmak için, eğitim için yorgunluk yok, uzaklık mazereti yok. Sizler, bunun en büyük delilisiniz. Ailenizi bırakıp buraya geldiniz ama yeni bir aile buldunuz. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Öğrencilere, insanlara faydalı olmaları tavsiyesinde bulundu. Işıldar, “Allah sayınızı arttırsın. Zihin açıklığı versin. En güzel bir şekilde tahsilinizi yapmayı ve bir an önce birer öğretmen, birer hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçisi olmayı ve bu şekilde ömrümüzü tamamlamayı Rabbim nasip eylesin. Hem ülkemizde, hem gönül coğrafyamızda Rabbimizin yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in dünyaya kazandırdığı değerleri nice gönüllere, nice yüreklere, kalplere, zihinlere ulaştırmayı hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

İl Müftüsü Işıldar, daha sonra öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.