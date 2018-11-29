Muhabir Mehmet Kılıç, Yazıhan Belediye meclis üyeliğine başvurdu

Vuslat TV'nin sevilen programcısı Mehmet Kılıç, Yazıhan Belediye meclis üyeliğine aday adaylık başvurusu yaptı.

AK Parti Yazıhan İlçe Başkanlığı'na giderek başvurusunu yapan Kılıç, şunları söyledi: “31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Allah nasip ederse, büyüklerimiz de teveccüh gösterir ise, Yazıhan ilçemize, doğduğumuz topraklara, içinizden bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmek için bu yola çıktım.17 yılda ülkemizin gelişmesinde çığır açan, milletimizin gönlünde taht kuran, milletin efendisi değil, hizmetkarı vizyonu ve misyonuyla hizmet eden, AK Parti'den Yazıhan Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığımı açıklıyorum. İnşallah Rabbim nasip eder seçilirsek, ayırmadan ve kayırmadan, yarınımızın bu günümüzden daha güzel olması için, belediye başkanımızla ilçe teşkilatımızla hep beraber bu ilçeye hizmet etmek için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ilçemizi gönül belediyeciliği misyonuyla hareket ederek, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürtüyle, kimseyi ayrıştırmadan kucaklayarak, her gönüle dokunacağız. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahcup etmesin.”

AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş de, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin heyecanını yaşadıklarını kaydederek, “Mehmet Kılıç kardeşimiz Epreme Mahallemizi temsil edecek. Epreme Yazıhan'ın en uzak mahallemizden biri, Mehmet Kılıç kardeşimiz yöreyi, ilçeyi, ili aşağı yukarı her yeri tanıyan bir arkadaşımız. Biraz öncede kendisi ifade etti Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü tüm teşkilat olarak ayrımcılık yapmadan hizmet edeceğiz. AK Parti'nin de felsefesi bu olduğunu belirtmen isterim. Girmiş olduğu yolda başarılar diliyorum kendisine, Allah yardımcısı olsun inşallah. Allah nasip ederse Yazıhan ilçemize katkı sunacağını biliyorum” diye konuştu.