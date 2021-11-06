Muharrem İnce: "Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Malatya'ya gelip başka bir şey, Edirne'ye gidip başka bir şey söylemeyeceğiz. Malatya'da ne diyorsak Rize'de aynısını söyleyeceğiz. Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız" dedi.

Partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Öğretmenevi civarında parti aracından inerek bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan İnce, "Malatya'ya gelip başka bir şey, Edirne'ye gidip başka bir şey söylemeyeceğiz. Malatya'da ne diyorsak Rize'de aynısını söyleyeceğiz. Diyarbakır'da Tekirdağ'da aynısını söyleyeceğiz. Kıvırmak yok, millete yalan söylemek yok. Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız. Ne diyorsak o, doğru bildiğimizi yapacağız, inandığımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye partisi olmak için yola çıktıklarını belirten İnce, "Türkiye'nin 81 vilayetinde yüksek oy alan bir parti olmak istiyoruz ve önümüzdeki seçimde ittifaklara güvenmeden tek başımıza bu iktidarı da bu muhalefeti toptan göndereceğiz elli artı bir alacağız" diye konuştu. İnce konuşmasının ardından partisinin Malatya il binasının açılışını yaptı. İnce daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi.