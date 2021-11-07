Muharrem İnce: "Muhalefetin kafası karışık, Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlar"

Malatya'da, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı belirme yöntemlerini eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlar. Yüksek maaşlı bürokrat alımı KPSS ile yapsınlar daha iyi. Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış memleketi yönetecekmiş çocuk oyuncağı" dedi.

Biz dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yerel ve ulusal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, "Dünyada kuru kayısı üretiminin yüzde 70'ini biz karşılıyoruz, Malatya'da. Ezici bir çoğunluk bizim elimizde böyle iken dünya piyasalarında tek güç biz olamıyorsak kayısı üreticisi fakir olabiliyorsa ortada bir akılsızlık var demektir. Fındık, yüzde 65'ini biz üretiyoruz. Ama belirleyici değiliz. Çikolata firmalarına diz çöktüremiyoruz. Fiyatını Almanya belirliyor" ifadelerini kullandı

Birinci parti olmak için yola çıktıklarını, amaçlarının tek başına iktidar olmak olduğunu belirten İnce, "Kutuplaşma siyasetinde yokuz. Ayrıştıran kutuplaştıran tarafta olmayacağız. Konjonktürel siyasette asla yokuz. Bugün böyle yarın öyle değil. Diyarbakır'a gidip özerlik konuşup, Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olmayacağız, neyse o. Bizim partimizde Atatürk'ü eleştiremezsin, doğa ve çevreye saygı göstereceksin, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın, siyasette rant elde etmeyeceksin, terörün her türlüsünü kınayacaksın ve ayrımcılık yapmayacaksın" dedi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirme yöntemini eleştiren İnce, "Demokrasi demokrasi diye bağırıyorlar, tek adam tek adam diye bağırıyorlar, doğru tek adam. Muhalefettekiler tek adam değil mi, partilerin tüzüklerine bakın. Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlar. Duydunuz değil mi CV bırakıyorlar. Yüksek maaşlı bürokrat alımı bence KPSS ile yapsınlar daha iyi. Ne kadar belirleyici değil mi. Çalışan mı olacak cumhurbaşkanı. Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış memleketi yönetecekmiş çocuk oyuncağı. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir. Partinin genel başkanı da bir numaralı adamıdır partinin. Onun görevi de nedir bir numaralı göreve talip olmaktır. Olmayan yere talip olunur mu, başbakanlık var mı Türkiye'de. Başbakanlık yoksa, başbakan adayı da olunmaz. Şu anda Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanlığına aday olacaksın. Dostlarla CV bırakanlarla olmaz bu doğru değil" şeklinde konuştu

Muhalefetin Azerbaycan ve Libya eleştirilerine de değinen Muharrem İnce, "Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Erdoğan Azerbaycan'a az yardım etmiş ben daha çok yardım ederdim. Libya'da ne işimiz var dediler, ben doğru bulmuyorum muhalefetin bu yaklaşımını Libya'da olmalıyız. Mavi vatanı sonuna kadar savunuyoruz" diye konuştu.