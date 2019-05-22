Muhasebeciler Odası'ndan Başkan Güder'e ziyaret

Yeniden Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Nuh Boyraz ve yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti. Başkan Güder, Malatya'ya güzel hizmetler kazandıracaklarını belirterek, “Çıtayı biraz daha yukarı çıkarma adına çaba sarf edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelerek Malatya ile ilgili konularda istişarede bulunan Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, Başkan Güder'in başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.

Battalgazi Belediyesi'nin büyük ve köklü bir belediye olduğunu ifade eden Boyraz, “Tarihi, kültürü ve doğasıyla büyük bir belediyemiz. Osman Güder Başkanımıza bu konuda hem güveniyoruz, hem de hayırlı olsun diyoruz. Başarılı hizmetler yapacağını da biliyoruz. Kendisi de geçmişten beri tanıdığımız bir ağabeyimiz. Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Bir STK olarak da her zaman yanında olduğumuzu da buradan beyan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ortak paydalarının Malatya olduğunu ifade ederek yeniden Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Boyraz ve yönetimine başarılar diledi.

STK'ların Malatya'ya önemli katkılarının olduğunu dile getiren Güder, “Muhasebeciler, ticarethanelerin mahremleridir. O yönü ile çok önemli bir görevi ifa ve icra ediyorlar. Dolayısı ile ekonomik olarak, hem Malatya'mızın, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bundan dolayı önemli bir mesleği icra ve ifa ettiklerini düşünüyorum. Ve bunları yaparken hepimizin ortak paydası Malatya'mız. İnşallah biz de almış olduğumuz bu görevi layıkla yerine getirerek ve çıtayı biraz daha yukarı çıkarma adına çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.