Muhtar adayından ilginç vaat

Malatya'da bir mahallede muhtar adayı olan Veysel Demir, seçilmesi halinde alacağı maaşın tümünü yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimleri için muhtar adayı olan Veysel Demir'in vaatleri arasında en dikkat çeken ise maaşının tamamının bağışlayacak. TSK'dan emekli olduğu öğrenilen Demir, "Mahallede otururken bir dükkanın camında muhtar afişlerini gördüm. Bende biran düşündüm ve hizmet menfaat karşılığı olmaz diyerek farklı bir adaylık sürecine girdim. Seçildiğim anda muhtarlık maaşını aynı gün bankaya giderek taaddüt ederek 5 yıl boyunca yardım kuruluşlarına, şehit ve gaziler derneklerine bağışlayacağım” şeklinde konuştu.

Farklı bir hizmet anlayışı ile muhtarlık görevini yürüteceğini dile getiren Demir, yaklaşık 30 yıldır mevcut muhtarlık yönetiminin artık değişmesi gerektiğini de söyleyerek mahallelinin oylarına talip olduğunu belirtti.