Muhtar ve mahalleliye "hizmet" gezisi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen gezi programına Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların gezildiği programda, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı, Millet Kütüphanesi, Kent Meydanı, Gençlik Karşılama Merkezi, Malatya City (eski YİMPAŞ), Fuar Merkezi ve İnderesi Tabiat Parkı gezildi. Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımlarının harika projeler olduğunu, sosyal belediyecilik alanında çok güzel hizmetler yaptığını ve Malatya için çok yerinde projeler olduğu belirten Ataköy Mahalle sakinleri bu çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı tebrik ettiklerini belirttiler.

Gezi programında konuşan Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici, “Mahalleli olarak Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projeleri gezdik. Gerçekten çok güzel projeler. Özellikle Dünya Kayısı Ticaret Merkezi projesi harika bir proje. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Ataköy Mahallesi Muhtar Aza'sı olan Şengül Doğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin kayısı adına büyük rolü olacağını söyleyerek, “Bugün düzenlemiş olduğunuz faaliyet çok çok güzel. Şimdiye kadar gezdiğimiz yerlerin hepsi çok güzel ve büyük projeler. Çok büyük emekler verilmiş. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ayrıca bunları gördükten sonra çok memnun olduk. Gençlerimiz, kadınlarımız, insanlarımız için çok güzel yerler. Bu tesislerin çok faydalanacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ataköy Mahallesi sakini Fadime Bayram ise yapılan bütün hizmetleri çok beğendiğini ve bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Yapılan ve yapımı devam eden hizmetleri yakından görülmesi adına muhtarların öncülüğünde mahalle sakinleriyle beraber Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını gezdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, “Bugün en büyük yatırımlarından olan Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezi (Şire Pazarı), Kent Meydanı, Gençlik Karşılama Merkezi ve İnderesi Tabiat Parkı ve daha bir çok projemizi gezdik. Bu gezileri vatandaşlarımıza tanıtıp, buradan faydalanmaları adına bir gezi programı gerçekleştirdik. Bu yatırımları Malatya'mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve bütün yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.