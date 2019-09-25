Muhtara sözlü saldırıya tepki

Malatya Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş'a yapılan saldırı girişimini kınadıklarını açıkladı.

Dün Kiltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir vatandaşın Muhtar Celal Demirtaş'a sözlü saldırıda bulunmasının ardından çıkan kavgada Demirtaş, ruhsatlı silahı ile havaya ateş açmıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili bugün bir basın açıklaması gerçekleştiren Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Demirtaş'a, bir şahıs tarafından önce sözlü sonra da küfürlü saldırı girişiminin yaşandığını belirterek, olayı kınadıklarını söyledi.

Kiltepe Mahallesinde milletin oyları ile seçilen ve derneklerinin de başkan yardımcılığı görevinde bulunan Celal Demirtaş'ın şahsı uzaklaştırmak ve korkutmak amacı ile üzerindeki ruhsatlı silahı ile havaya ateş açtığını dile getiren Şahbaz, “Milletimiz tarafından seçilen muhtarımıza yapılan bu saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu ve buna benzer olaylar maruz kalan muhtarlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bildirir, devletimizin yetkili organlarının da bu konuda desteklerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Öte yandan saldırıya uğradığı için silahını ateşlemek zorunda kaldığını iddia eden Muhtar Cemal Demirtaş'ın da emniyette verdiği ifadesinde, bahse konu şahsın daha önce de mahallelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını yaptığını kendisinin de bu duruma engel olduğu için böyle bir girişimde bulunulduğunu söyleyerek, kendisini savundu.

Silahını ateşlemesindeki amacın sadece kendisine zarar vereceğini düşündüğü şahsı korkutmak amacıyla olduğunu ileri süren Demirtaş, kendisine küfür eden ve saldıran şahıstan da şikayetçi olduğunu ifade etti.