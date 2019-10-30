Muhtardan profesöre plaket

Dr. Necip Ermiş'e hemşehrileri plaket verdi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesi merkez Muhtarı Ali Aslan ve muhtarlık azaları, Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necip Ermiş'i ziyaret etti. Ziyarette Dilek Mahallesi'nde doğan Prof. Dr. Necip Ermiş' e plaket verildi. Dilek Mahallesi Merkez Muhtarı Ali Aslan, plaket verirken yaptığı konuşmada, “Dilek doğumlu olan hocamız Prof.Dr.Necip Ermiş, doğduğu yeri unutmayarak, Dilek'ten tıp merkezine giden herkesle ilgilenmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bu ilgisinden dolayı kendisini plaketle ödüllendirmek istedik” ifadelerini kullandı.