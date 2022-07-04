Muhtarın evine silahlı saldırı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Ağılyazı Mahalle Muhtarı Yaşar Adak'ın evine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesinde Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak'ın evine 2 şüpheli tarafından ateş açıldığı belirlendi. Şans eseri kimsenin evde olmadığı esnada gerçekleşen saldırıda evdeki bazı eşyalara mermi isabet ederken, jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan saldırganlardan S.Ö.A. tutuklanırken, M.S.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.