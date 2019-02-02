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Muhtarlar derneği başkanı vefat etti

Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Dernek başkanı 72 yaşındaki Erdal Yağlıcı vefat etti.


5 dönem Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi muhtarlığı yaptıktan sonra 2014 yılında muhtarlık görevini bırakarak Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanlığını aktif olarak sürdüren Erdal Yağlıcı yaklaşık 6 aydır tedavi görüyordu.


Tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybeden Yağlıcı'nın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben defnedildi.


Cenaze Namazına Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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