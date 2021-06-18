Muhtarlar, gölet ve sulama projesi taleplerini DSİ'ye ilettiler

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı 20'ye yakın mahallenin muhtarı, Elazığ'da bulunan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ı ziyaret ederek gölet ve sulama projeleri ile ilgili istişarede bulundular.

Battalgazi ilçesine bağlı 20 mahallenin muhtarı Battalgazi İlçesi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan ile birlikte DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar' ı ziyaret ederek Yaygın, Yenice, Beypınar, Şilan Baraj, gölet ve sulama projeleriyle ilgili istişarelerde bulundular.

Ziyarette konuşan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, muhtarlardan sulama ile ilgili gelen talepleri titiz ve özverili bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Malatya'nın suyu en iyi şekilde kullanan ve tarımsal hasılaya önemli katkılar sunan bir il olduğunu aktaran Dündar, “Bu yıl içerisinde Malatya'da çok sayıda gölet ve sulama projesini hayata geçiriyoruz. Kurşunlu göletimiz ve sulaması bu yıl tamamlanıyor. Yine Karaçay göletinin ihalesini gerçekleştirdik, inşaatını yapıp tamamlayacağız. Yaygın göletimizi tamamladık. Projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni projelerimizin yatırım programlarına alınması için teklif yaptık. Yenice göletinin inşattı için de aynı şekilde teklif yaptık. Şilan Barajı inşaatını da yapacağız. Orada akım ölçümleri devam ediyor. Şilan Barajının da 2022 yatırım programına alınması için teklif yapacağız” şeklinde konuştu.

Battalgazi İlçesi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan ise, bölgenin sulaması için önemli projeler olduğunu ve bu projelerin bir an önce tamamlanmasını istediklerini belirterek, “Yaygın, Yenice, Beypınar ve Şilan barajı ile ilgili taleplerimizi ilettik. Yine Turgut Özal Barajının sulama alanı ve mevcut olan suyun daha iyi kullanılması adına modern sulama sistemine geçilmesi ile ilgili talebimiz var. Ayrıca Çat Barajı ile Hatunsuyu bölgesinde bulunan arazilerin sulanmasını istiyoruz. Bu projeler için destek bekliyoruz. Tarımsal arazilerimizin suya kavuşması ile ilgili problemleri çözmek istiyoruz” diye konuştu.