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Muhtarlar sorunları dile getirdi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde muhtarlar sorunlarını dile getirdi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlar sorunlarını dile getirdi.


İlçe Öğretmen evi salonunda muhtarlar ile düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir başkanlık etti. Daire amirlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, mahallelerinin sorun ve taleplerini dile getirdiler. İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, daire amirlerinin muhtarların taleplerini not aldığını ifade edip, taleplerin imkanlar ölçüsünde yerine getirilmesi için çaba gösterileceğini kaydetti.


İlçe Kaymakamı Özdemir, muhtarlık mesleğinin önemine temas ederek, devlet ile millet arasında köprü görevi gören muhtarların fedakarca görev yaptıklarını vurguladı.

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