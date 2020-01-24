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Muhtarlar uyuşturucu ve hırsızlık konularında uyarıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, uyuşturucu ve hırsızlık konularında uyarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, uyuşturucu ve hırsızlık konularında uyarıldı.


Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık, Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, Jandarma Bölük Komutanı Ufuk Kale, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.


Toplantıda konuşan Kaymakam Malik Çalışır, muhtarların kendilerinin mahallerde eli ayağı olduğuna dikkat çekerek, “Sizler basit işler yapmıyorsunuz. Sizleri önemsiyoruz. Aynı zamanda sizlerden beklentilerimiz var. Çünkü sizler mahallelerde gören gözümüz duyan kulağımız, oraya uzanan ellerimizsiniz” ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin uyuşturucu olduğuna dikkat çeken Kaymakam Çalışır, “Zararlı alışkanlıklar geleceğimizi ipotek altına alıyor. Devlet olarak bu manada ciddi çalışmalarımız var. İlçemizde de sizleri bilgilendirmeyi doğru bulduk. Çünkü sizler birçok kişiyle karşılaşıyorsunuz. Bu anlattığımız belirtilerde kişilerle karşılaştığınız zaman bizimle irtibata geçmelisiniz. Diğer önemli konu, hırsızlık olayları. Gereken tüm önlemleri almamıza rağmen az da olsa bir kaç olay yaşandı. Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı çalışmalara imza attı. Uyuşturucu kullanma ve hırsızlık konularında sizlere önemli görevler düşüyor. Emniyet ve Jandarmayı şüpheli durumlarda bilgilendirmeniz olayları önler” dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan da, sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Denizhan, devlet vatandaş iş birliği ile üzücü olayların yaşanmasının önleneceğini söyledi.

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