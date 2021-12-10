Muhtarlara, “İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı”

Malatya'da muhtarlara yönelik “İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenerek, muhtarların sorunları dinlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda, Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi kapsamında muhtarlarla toplantı yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 101 mahallenin huzur ve güvenliğinin devamlılığı konusunda İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in başkanlığında, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, muhtarlar, ilgili kurum temsilcileri ve mahalle sorumlusu polislerin katılımı ile “İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in açılış konuşması akabinde yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Soru cevap bölümü ile muhtarların istek ve talepleri dinlendi.

“Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi bilgilendirmeleri gerçekleştirildikten sonra verilen kokteyl ile program sona erdi.