Muhtarlardan Avşar'a ziyaret

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkan ve üyeleri, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Şahbaz, “31 Mart seçimlerinden sonra bir çok muhtar arkadaşımız derneğimize üye oldular ve bizler de yenilenen dernek yönetimimiz ve muhtarlarımız ile birlikte bugün MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar Bey'i ziyaret ediyoruz. Muhtarlara her daim destek olan ve her zaman yanımızda olan, ‘sorunlarınız sorunlarımızdır' İl Başkanımızla bundan sonraki süreçte de Yeşilyurt Muhtarlar Derneği olarak istişarelerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Avşar ise, muhtarların demokrasinin pınarları olduğunu anımsatarak, muhtarların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Avşar, "Bugün bizleri Yeşilyurt muhtarlar derneği ve muhtarları ziyaret etmiştir. Sorunlarını ve partimize olan desteklerini iletmişlerdir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de il teşkilatı olarak söz veriyoruz, il ve ilçe teşkilatları olarak siz muhtarlarımızın her daim yanındayız” diye konuştu.