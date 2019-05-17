Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelen Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve dernek yönetimi, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Başkan Güder'in Malatya'ya önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirterek, “Başkanımızı, AK Parti İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden beri yakinen tanıdığımız, çalışkan, başarılı bir abimiz olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde Battalgazi'mizin, şehrimizin gelişmesi bakımından ciddi adımlar atacağından hiç bir şüphemiz yok. Kendisine şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Allah kendisine, ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, muhtarların toplumda üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekerek, muhtarların mahallelerin sigortası konumunda olduğunu söyledi. Amaçlarının hep birlikte memlekete hizmet etmek olduğunu dile getiren Güder, “Muhtarlar, kendi sınır alanları içerisinde hizmetlerini sürdürecekler, bizler kendi mecramızda. Ama hepimizin tek bir hedefi var, toplumumuzu memnun etmek, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, insanlarımızın daha güzel yaşaması için gayret sarf etmektir. Bu yönüyle muhtarlarımız üzerlerine düşen görevleri ziyadesiyle yerine getiriyorlar. Ve şunu da ifade edeyim, AK Parti ile gerçekten muhtarlar farklı bir makam, mevki kazanmış oldular. Bunu sadece maddi anlama bağlamak yanlış olur. Cumhurbaşkanımız, muhtarları Külliye'de ağırlarken, toplumun tüm kesimlerini muhtarların emrinde olduklarını ifade ettiler. Muhtarların görevinin zor olduğunu biliyoruz. Hepimiz insanlarla direk temaslardayız ama muhtarlarımızın biraz daha bağlantıları güçlü. Komşuları aynı, mahalle aynı, sokakta aynı, caddede aynı. Belki en ufak bir sıkıntıları olduğunda, hastasıdır, taziyesidir, hemen muhtarın kapısı çalınır. Belki en yakın akrabasına müracaat edilmez ama muhtara gidilir” diye konuştu.