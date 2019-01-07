Muhtarlardan Kaymakam Şahin'e teşekkür

Arguvan ilçesinde 49 mahalle muhtarı, çalışmalarından dolayı ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin'e teşekkür etti.

İlçede toplanan muhtarlar adına konuşan Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, muhtarlar olarak mahallelerinde yapılan hizmet ve yardım taleplerinin hiç birinin geri çevrilmediğini belirterek, ilgisi ve desteklerinden dolayı Kaymakam Şahin'e teşekkür ettiklerini söyledi.

Arslan, Kaymakam Şahin'den her zaman destek ve ilgi gördüklerini belirterek, “Kendisine gelen taleplere devletin imkanları doğrultusunda her zaman olumlu yaklaşmaya ve yardımcı olmaya çalıştığını doğası ve insanıyla ülkemizin en güzel yerlerinden olan ilçe kaymakamımız Abdullah Şahin Türkü diyarı Arguvan insanlarını kaynaştıran ve birleştiren. Hiç mahalle ayırımı yapmadan herkese yardımcı olmaya çalıştığını, bundan dolayı biz muhtarlar olarak ilçe kaymakamımız Abdullah Şahin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.