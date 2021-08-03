Muhtarlardan Milli Eğitim Müdürü Kanbay'a destek ziyareti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan muhtarlar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ı makamında ziyaret ederek eğitime sunduğu katkılar nedeniyle hem teşekkür etti, hem de desteklerini sundu.

Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Muhtarların desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kanbay, Battalgazi ilçesindeki eğitim-öğretim ile ilgili de bilgiler sundu. Deprem nedeniyle hasarlı okulların yıkılarak yerlerine yenilerinin yapıldığını aktaran Kanbay, Malatya'nın eğitim düzeyindeki başarısını el birliği ile en iyi seviyelere çıkarmak için gayret göstereceklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, herkese eşit mesafede olduklarının da altını çizerek bölge olarak hizmeti geride alan okullara daha çok öncelik verdiklerini dile getirdi. İhtiyaç sahibi 28 bin öğrenciye sınava hazırlık kitabı dağıttıklarını ve yine 10 bin öğrenciye de tablet verdiklerini belirten Kanbay, kentte şuan 70 yeni okul yapımına başlanıldığını ve depremden zarar gören bütün okulların da güçlendirildiğini söyledi.

Muhtarlar adına söz alan aynı zamanda Battalgazi Sulama Suyu Koordinatörü olan Mehmet Nuri Alan ise, "Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kısa bir süre önce göreve gelmesine rağmen gerek fiziki, gerekse de eğitim camiası olarak eğitim ve öğretim alanında ortaya koyduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.