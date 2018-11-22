Muhtarlardan Yeşilyurt Belediyespor'a moral ziyareti

Grupta şampiyonluk mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor'un antrenmanını ziyaret eden mahalle muhtarları, teknik ekip ile futbolculara Sarkışla Belediyespor maçı için başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin de yer aldıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, “Hafta sonu grubumuzun lideri Sarkışla Belediyespor ile oynayacağımız zorlu karşılaşma öncesinde takıma moral desteğinde bulunan mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın ciddi destekleri sayesinde bu yıl şampiyonluk sevincini yaşamak istiyoruz, hafta sonundaki maç öncesinde takımımızda moraller yüksek. Belirlenen hedefe ulaşmak içinde bu tür moral destekleri önemlidir. Böylesine güzel bir buluşmayı gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum “ ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyespor'a şampiyonluk yolunda başarılar dileyen Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salmaz Şahbaz ise, “ Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadele veren takımımızın her zaman yanındayız, mahalle muhtarları olarak ta elimizden gelen desteği vereceğiz. Kulüp Yönetimine, teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimize oynayacakları tüm maçlar için başarılar dilerim” dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren de, Yeşilyurt Belediyespor'un bu sene hedefe ulaşacağına yürekten inandıklarını ifade ederken “ Başta hafta sonunda oynanacak olan Sarkışla Belediyespor maçı olmak üzere kalan maçlarda üstün başarılar dilerim. İnşallah bu sene 3.Lige çıkacağız, takımımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarlarına yaptıkları moral ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı ise, “ Yeşilyurt, çok büyük bir ailedir, hepimizde bu ailenin parçalarıyız. Bugün ki birlik, beraberlik ve kenetlenme görüntüsü bu ailenin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Yeşilyurt Belediyespor sadece Yeşilyurt'u değil tüm Malatya'yı temsil etmektedir. Bizim bir hedefimiz var o da; şampiyon olup Malatya'ya 3.Lig takımı kazandırmaktır. Bu hedefe ulaştığımız takdirde hem Malatyalı hem de bölgemizdeki yetenekli sporcuların önü daha fazla açılacaktır. Malatya'ya 3.Lig takımı kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Hafta sonu grup lideri Sarkışla Belediyespor ile çok zorlu bir maça çıkacağız, bu maç öncesinde moral ziyaretinde bulunan tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Mahalle muhtarları, teknik ekip ile futbolculara baklava ikram etti.