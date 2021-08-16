Muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kürecik bölgesi mahalle muhtarları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Kürecik bölgesinde yapmış olduğu yatırım ve hizmetler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulunan mahalle muhtarları Başkan Gürkan ile yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundular. Ziyaret sırasında mahalle muhtarları adına açıklamalarda bulunan Gürkaynak Mahalle Muhtarı İbrahim Duman, “ Büyükşehir Belediyemizin bölgemizde yaptığı, mahallelerimizde yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Başkanımızın aynı performansla çalışmalarına devam edeceği inancımız var. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürecik bölgesi mahalle muhtarlarının yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “Şehir bir ailedir. Nasıl ki evin eksiklikleri bitmiyor, hiçbir evin eksiği bitmiyor, hiçbir belediyenin de eksiği bitmez. Tabi yeni işler yapılacak, yeni çalışmalar yapılacak. Daha önce yapılmış olanlar tabi ki eskiyecek, onların da yerine yenileri yapılacak. Öncelikle yollarımızın asfaltlarını tamamlayalım dedik ve hemşerilerimiz mahallelerinde asfalt yollardan gitsin dedik. Bu anlamda asfalt çalışmalarımızı yaptık. Su ve kanalizasyonla ilgili, atık suların akarsulara karışmamasıyla ilgili 12 tane arıtma tesisi yapıyoruz. Yerleşim birimlerimizde kanalizasyon yetersizse ilgili genel müdürlüğümüz çalışmalarını yapıyor. Ayrıca kot ve kesafetin kurtarmadığı noktalarda da fosseptik çukuru yoluyla çözülecek. Ben muhtarlarımıza bizlere yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum. Yaptığımız hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah eksikliklerimizi hep birlikte tamamlarız” dedi.