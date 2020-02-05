Muhtarlarla deprem bilgilendirme toplantısı düzenledi

Battalgazi İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2020 Elazığ İli Sivrice merkezli deprem sonrası gördük ki, biz depreme yeterli kadar hazırlıklı değiliz. Deprem bölgesi olan ilimizde binalarımızı, ilimizin zemin şartlarına uygun bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz kırsal yapılarda tabii toprak ve kerpiçten yapılmasından dolayı zaten taşıma sisteminin elverişsiz olması nedeniyle önemli hasarlar görüyoruz. Fakat yeni yapılan binalarda da özellikle 20-30 yıllık binalarda taşıyıcı sistemlerde önemli çatlaklar oluştuğunu bununda hayati açıdan risk oluşturduğunu görüyoruz. Onun için deprem bilincini tüm toplum olarak oluşturmak zorundayız” dedi.

Vali Baruş :Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm var

Vali Baruş, “İlimiz genelinde bugüne kadar ekiplerimiz tarafından 12 bin 884 binada hasar tespiti yapıldı. Buda 26 bin 491 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani bağımsız bölüm dediğimiz bir binada 10 daire olabilir 20 daire olabilir sayısının fazla olmasının anlamı bu. Yıkık 278 bina 478 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm var. Ağır hasarlı 2 bin 698 bina ve 5 bin 218 bağımsız bölüm var. Bu da gösteriyor ki ilimiz genelinde çok önemli bir hasara neden olmuş bu deprem. Toplamda da 3 bin 193 bina 6 bin 152 bağımsız bölüm tespit edildi. İşyeri hasar durumunuz ise acil yıkılacak 9, ağır hasarlı 53, orta hasarlı 45, az hasarlı 92 olmak üzere 199 iş yerinden hasar tespit edildi.

Battalgazi'de bugüne kadar 3 bin 852 binada tespit yapıldı. 9 bin 314 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 13 bina yıkık 23 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Acil yıkılacak 69 binamız, bağımsız bölüm bazında 199 bölüm var. Ağır hasarlı 426 binamız var orta hasarlı 127 bina 340 bağımsız birim. Az hasarlı 651 bina bun 564 birim hasarsız 2 bin 84 bina 5 bin 648 bağımsız bölüm var. 482 binaya arkadaşlarımız gittiği halde sahibi olmadığı için ulaşılamadı” ifadelerini kullandı.

Yıkılacak ve taşınacak okullar

Deprem nedeniyle bazı okullarda hasarlar oluştuğunu belirten Baruş, “Ağır hasarlar oluşan veya yıkımı gereken bazı okulları taşımamız gerekiyor. Battalgazi ilçemizde Battalgazi Çolakoğlu İlkokulu boşaltılacak Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi boşaltılacak Orhan Gazi Ortaokuluna taşınacak. Kuluşağı İlkokulu boşaltılacak Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Melekbaba ilkokulu-ortaokulu boşaltılacak Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlkokulu'na taşınacak. Malatya Lisesi ek binası boşaltılacak normal diğer binada eğitimine devam edecek bu boşaltılan bölümdeki öğrenciler. Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boşaltılacak Fatma Aliye İMKB Mesleki Teknik Anadolu lisesine taşınacak. Kazım Karabekir İlkokulu boşaltılacak yine Kazım Karabekir İlkokulunun diğer binasında eğitimine devam edecek. Dolayısıyla Battalgazi'de yedi okulumuz boşaltılıyor başka binalarda eğitimlerine devam edecek bu boşaltılan binalarında yapımına bir an önce başlanacak” dedi.

Suver: Bilgisizlikten dolayı kaynaklanan ufak tefek bir takım şikayetlerle karşılaştık

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de yaptığı konuşmada, “Malatya'nın ilçelerini gezdim. Depremin sonuçlarını yakından görüyorum. Ben daha önce Van depreminde de bulunmuş biri olarak Sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz ellerinden gelen bütün imkanları sarf ediyorlar. Vatandaşlarda bu çalışmalardan dolayı memnun. Kısmi olarak bilgisizlikten dolayı kaynaklanan ufak tefek bir takım şikayetlerle karşılaştık. Ancak bunların yeterince bilgi olarak beslenemediğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu bakımdan bugünkü toplantı çok çok isabetli oldu.

Valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan, çevre şehircilik il müdürlüklerimizden bütün yöneticilerle temasımızı kurup doğru bilgiler alıp mahallenizdeki mağdurlarla paylaşmanız çok çok büyük önem arz ediyor. Devletimiz bütün kurumlarıyla meydana gelen bu yarayı sarmak, onarmak, en kısa zamanda daha huzurlu bir ortamı sağlamak için elinden gelen bütün gayreti samimi bir şekilde sarf etmeye çalışıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra muhtarlar vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler.