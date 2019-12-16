Mühürlenen dernekte tekrar kumar oynattılar

Malatya'da önceden mühürlenin bir dernekte mühür kırılıp açılarak tekrar kumar oynanması nedeniyle 67 şahsa idari para cezası uygulandı.

Polis sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren ismi açıklanmayan yardımlaşma ve dayanışma derneği, daha önceden tombala tabir edilen yasal olmayan kumar oynatıldığından mühürlenmişti. Ancak usulsüz bir şekilde kullanıma devam edildiği ve dernek içerisinde tombala tabir edilen kumar oyununun oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine dernek içeresinde yapılan aramalarda, yerlerde tombalada kullanılan oyun pullarının olduğu, tombala diye tabir edilen oyun düzeneğinin iş yerinin arka kısmında bulunan müdüriyet olarak kullanılan bölümde olduğu görüldü. İşletme sahibine kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekkinden adli işlem yapıldı.

Kumar oyununda kullanılan düzeneğe el konuldu. Dernek içerisinde bulunan 67 şahsa idari para cezası uygulandı.