İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı

Malatya’da kumar oynanması nedeniyle mühürlenen iş yeri açılıp yine kumar oynatıldı.

Malatya'da kumar oynanması nedeniyle mühürlenen iş yeri açılıp yine kumar oynatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinin kumar tahkikatı müteakiben mühürlenmesinden sonra işyerinin mührü bozularak kumar oynandığını polis tespit etti. Bunun üzerine, belirtilen adrese giden polis, işyerinin mührünün bozulduğu gördü. Ayrıca işyerinde, içindeki 35 TL ile birlikte Sigaramatik Cihazı görülerek muhafaza altına alındı.


Şüpheli A.C., polis tarafından yakalanarak adli tahkikata başlanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.