İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mülki İdare Amirleri veda yemeğinde buluştu

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya’dan atanan Mülki İdare Amirleri veda yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya'dan atanan Mülki İdare Amirleri veda yemeğinde bir araya geldi.


Düzenlenen veda yemeğine Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Ali Deniz Sürmen, Mustafa Şahin ve ilçe kaymakamları katıldı. Vali Aydın Baruş, düzenlenen veda yemeğinde, yaklaşık 9 aydır beraber görev yaptığı meslektaşlarına Malatya'da yaptıkları görevleri nedeniyle teşekkür edip bundan sonraki görev yerlerinde de başarılı hizmetlerde bulunmaları temennisinde bulundu.


Düzenlenen veda yemeği, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.