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Mülteci çocuklarına okuma etkinliği

Malatya’da mülteci çocuklarına kitap okuma etkinliği düzenlenerek çocukların Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri için çaba gösteriliyor.

Malatya'da mülteci çocuklarına kitap okuma etkinliği düzenlenerek çocukların Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri için çaba gösteriliyor.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi'nin organizesi ile mülteci çocuklarına kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor.


Beydağı Gençlik Merkezi tarafından etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Hiçbir eğlence okumak kadar ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz diyerek mülteci çocuklarla kitap okuma halkalarımız devam ediyor” denildi.

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