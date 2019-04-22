Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri Gözlemevi'ni ziyaret etti

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi son sınıf öğrencileri İnönü Üniversitesi'nde bulunan Gözlemevini ziyaret etti.

Öğrenciler burada Gözlemevi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Özdemir'den evrenin büyüklüğü ve merkezinin yanı sıra ışık hızı, gözlemin nasıl yapıldığı, ayın evresi ile yıldızların hareketleri hakkında bilgiler aldı. Gezi ile ilgili konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Katıhal Fiziği ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bayram Gündüz, İnönü Üniversitesi'nin bölgede önemli bir konumda olduğunu ifade ederek “Kampüsüyle ve özellikle astronomi alanındaki katkıları Türkiye çapındadır ve çok önemlidir. Bugün Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak dördüncü sınıf öğrencilerini getirdik. Ziyaretimiz dolu bir şekilde geçti ve çok beğendik" dedi.

Türkiye'de gözlemevlerinin sayılı olması sebebiyle Malatya'ya geldiklerini söyleyen Gündüz, “Son sınıfta astronomi dersimiz var ve ders kapsamında anlattıklarımız havada kalıyor her şeyi sözel olarak anlatıyoruz. Biz de öğrendiklerimizi en azından gözlem evinde görmek amacıyla buraya geldik. Gözlem evi beklediğimizin çok üstündedir. Tuncay hocamın harika sunumlarıyla da gözlem evinin önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Çok güzel bir yer, teleskoplarıyla özellikle de Türkiye'de gözlem evlerinin sayılı olması açısından çok önemli ve bundan dolayı buraya ziyarete geldik" şeklinde konuştu.