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MÜSİAD Başkanı Poyraz'dan emniyete anlamlı ziyaret

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, yönetimi ile birlikte Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek teşkilatın Polis Haftasını kutladı.


Ziyarette konuşan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSIAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Memleket sevdalısı ve Malatyamızın bağrına bastığı Emniyet Müdürümüze başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü milletçe kutluyoruz. Bu vesile ile yurdun her sathında vatandaşın güven ve huzuru İçin canını ortaya koyan kahraman Türk Polislerimizin bu özel günlerini kutluyorum . Ayrıca görevi başında şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize de şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, Poyraz ve ekibine başarı diledi.

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