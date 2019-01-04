MÜSİAD ‘Dost Meclisi'nin' Konuğu Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi' toplantısının bu ayki konuğu Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan oldu.

MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen ‘Dost Meclisi'nde sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSAD Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgülerinden birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ve ülkemizin belki dönem, dönem gerek siyasi, gerek sosyal alanda girmiş olduğu zor dönemlerde çok önemli misyonları üstlenmiştir. Özelikle 2018 yılında Türkiye ekonomisini manipüle edilmeye çalıştığı dönemde de MÜSİAD'ın o dönemde ortaya koymuş olduğu tavır ve duruştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye 2019 yılında içerisinde içinde bulunmuş olduğu bir takım sıkıntıları da tez zaman da atlatarak yeninden değişim ve dönüşümü yaşamaya devem edecektir" dedi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise katılımlarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür ederek, "Bu gün Malatya ekonomisine dair ne varsa biz bu çatı altında konuşmaya, sorunları dile getirmeye devam edeceğiz. Bu kayısı da olur organize sanayisi yatırımı da olur bütün bunları buraya davet ettiğimiz dostlarımızla masaya yatırıyoruz çözüm önerilerimizle sorularımızla ve gelen açıklamalarla çözmeye çalışıyoruz. MÜSİAD olarak yerli milli duruşumuzu göstererek sorunları n üzerine giderek çözüm bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.