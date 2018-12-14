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MÜSİAD ‘Dost Meclisi'nin' Konuğu TSO Başkanı Sadıkoğlu oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi’ toplantısının bu ayki konuğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi' toplantısının bu ayki konuğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu.


MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen ‘Dost Meclisi'nde sinevizyon gösteriminin ardından konuşan TSO Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,” Dost meclisinde hem ticari olarak geldiğimiz günde bu güne kadar neler taptığımızı hem de bunda sonraki süreçte MÜSİAD' üyelerinin önerileri ile neleri daha iyi yapacağımızı burada istişare edeceğiz biz buraya davet eden başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise katılımlarından dolayı Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, ”Biz ilimizin ekonomisi, ülkemizin ekonomisini dünya ile etkileşim içerisinde olan ülke ve ülkelerin ekonomisi ile bir şekilde buluşuyoruz. Başkanımızda malumunuz yeni süreç ile beraber aramızda MÜSİAD' da kendisini ilk defa görüyoruz bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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