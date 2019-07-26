MÜSİAD ile FKA arasında ‘Vizyoner Liderlik Eğitimi' protokolü

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2019 yılı teknik destek programı kapsamında MÜSİAD Malatya Şubesinin ‘Vizyoner Lider Eğitimi' projesi protokol ile hayata geçirildi.

FKA'da gerçekleştirilen protokol imza törenine katılan Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen 11. Kalkınma Planı çerçevesinde iş adamlarına ve farklı ticari alanlarda faaliyet gösteren sektörlere bir nebzede olsa katkı sağlamak için hazırladıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu işbirliğinin, Malatya'nın ekonomik kaynaklarının hayata geçirilmesinde, insan kaynaklarının daha nitelikli ve girişimci bir kimlik kazanmasında önemli sonuçlar çıkaracağına inandığını ifade eden Poyraz, “Fırat kalkınma Ajansı ile MÜSİAD Malatya Şubesi arasında yapılacak olan bu sözleşme çerçevesinde Ekim ayı gibi toplamda 30 saati bulan bir eğitim çalışması gerçekleştirilecektir. Bu eğitim çalışması ilimizde faaliyet gösteren tüm işverenlere yönelik yapılacaktır. ‘Finansal Yönetim, Sözleşme ve Rekabet Hukuku, Stratejik Yönetim ve Organizasyonel Davranış' adıyla üç ana başlıkta verilecek olan eğitim programımıza tüm iş adamlarımızı şimdiden davet ediyorum. Fırat Kalkınma Ajansının proje kapsamında desteklediği ve MÜSİAD Malatya Şubesi binasında gerçekleştirilecek olan bu programımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise MÜSİAD ile yaptıkları protokol çerçevesinde iş dünyasının dünyadaki rekabet ortamına uyum sağlamaları adına bir eğitim programına başlayacaklarını ifade etti. Projenin Malatya ekonomisine hayırlı olmasın dileyen Yoğunlu,”Bu kapsamda imzalayacağımız projenin Malatya'da ki iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu eğitim kapsamında iş adamlarımız, kendi mevcut yürütmekte olduğu faaliyetleri dünyadaki gelişmelerle birlikte yenileyecek. Bu eğitimin faydalı olacağını düşünüyorum yenilik ve organizasyon anlamında firmalara önemli katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yoğunlu ve Poyraz arasında ‘Vizyoner Lider Eğitimi' projesinin protokolü imzalandı.