İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, “Barış Pınarı Harekatı’nı, bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, “Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.


Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ı basın açıklaması yaparak destek veren MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz,“ Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı. Boyraz, açıklamasını şöyle tamamladı.


"MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.