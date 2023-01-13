MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Akçin oldu

MÜSİAD Malatya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu bir otelde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sinevizyon gösterimi yapıldı. Yapılan genel kurulda mevcut başkan Muharrem Poyraz'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden aday olmazken, Malatya Şube Başkanlığına Yunus Akçin seçildi. Akçin, 12 yıl önce de Genç MÜSİAD Malatya Şubesi'nin Başkanlığını yapmıştı.

Yunus Akçin başkanlığındaki Malatya Şubesi Yönetim Kurulu'na, Yusuf Özdal, Hasan Özkan, Rıfat Tutuk, Zekeriya Tav, Yasin Ekinci, Ahmet Başoğul, Erkan Akın, Süleyman Reşidoğlu, Hamit Ilıcak, Enis Aydoğan, Muhammed Barış Yılmaz, Ömer Aksoy, Eray İlbay ve Yusuf Erdemir getirildi. Malatya Şubesi Denetim Kurulu'na Mevlüt Asil, Turan Turgut Tosun ve Selahattin Deniz seçildi.

Malatya Şubesi Genel Kuruluna, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayramoğlu, Malatya Şubesi önceki Başkanı Muharrem Poyraz ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Program eski ve yeni MÜSİAD başkanlarına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.