MÜSİAD Malatya'da geleneksel iftar programı

Marcomen Park'ta verilen iftar yemeğine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, önceki dönem MÜSİAD başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile aileler katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan MÜSİAD Malatya Başkanı Poyraz, “Aile duygusunu beraberce yaşamak ve yaşatmak için bu yılki iftar programında beraberiz. Bizi ailemizle, sevdiklerimizle, Ramazan ayına, iftara kavuşturan Allah'a hamdü senalar, verdiği nimetlere, şükürler olsun” dedi.

Ramazan ayının rahmet ve bereketi bol olan bir ay olduğunu dile getiren Poyraz, “Bu ayın feyzinden ve bereketinden yararlanmak için elimizden geldiğince ibadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalışmalı. Bu ayda cömert olmalıyız, ihtiyaç sahiplerine mutlaka ulaşmalıyız. Osmanlı döneminde yapılan ve bir dönem unutulan zimem defterini hayata geçirmenin gayreti içinde olmalıyız. Osmanlı'da, ramazan ayı gelince zenginler esnafları dolaşır, ‘zimem defteri' denilen borç defterinin bir kısmını veya tamamını satın alırlardı. Ne zengin kime yardım ettiğini, ne de fakir kimin yardım ettiğini bilirdi. Bu güzel adetle zenginin mağrur olmadan vermesi, fakirin mahcup olmadan alması sağlanırdı. İşte bu güzel geleneği yaşatmak adına geçen yıl sizlerin katkılarıyla başlattığımız ve bu yıl sizlerin yardımlarıyla devam etmek arzusundayız” diye konuştu.