MÜSİAD Şube başkanı Kalan'dan öğretmenler günü kutlaması

Kalan, mesajında Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, gelecek nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerin günün kutladığını hatırlattı. Ülkemin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşmasında en büyük payın kuşkusuz öğretmenlere ait olacağını vurgulayan Kalan, “Kültürümüzde ve bakış açımızda öğretmenlerimiz anne ve babalarımız kadar değerli ve onlar kadar azizdir. Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet vermiş bir kültüre sahibiz. Öğretmenlik dünyanın en eski mesleklerinden biridir ve insanın eğitiminde en önemli destekleyici unsur öğretmendir. Öğretmene yüklenen anlam ve ondan beklenenler toplumun kültürel değerleriyle birebir ilişkilidir. Öğretmen, ahlaki ve kültürel bir modeldir. Öğretmenlerin eğitimin amacını doğru anlayabilmeleri için insan yaşamının amacının ne olduğunu anlamaları gerekmektedir. Çünkü eğitim insanın insani olarak gelişiminin desteklenme sürecidir” ifadelerini kullandı.

Bütün öğretmenlere başarılar da dileyen Kalan'ın mesajında, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Türk eğitim sistemine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına ve öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadeleri de yer aldı.