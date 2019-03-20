MÜSİAD üyeleri yeni teşvikler hakkında bilgilendirildi

MÜSİAD'daki bilgilendirme toplantısına KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Başkanı Yunus Akçin, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve üyeler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Başkanı Yunus Akçin, “MÜSİAD büyük bir sivil toplum kuruluşudur, sektör raporları yayınlamakta projeler yapılmaktadır. Şube olarak KOSGEB Müdürümüz bizlere projeler ve yeni teşvikler hakkında bilgi verecekler” dedi.

MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ise “Türkiye ekonomik kriz içerisinde. Biz de üyelerimize nasıl destek veririz bunun için çalışıyoruz. MÜSİAD Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Türkiye'de ise ekonomiye en çok katkısı olan bir sivil toplum örgütüdür. Tüm bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarda özellikle kendi üyelerimize nasıl destek olunabilecekse bu yol içerisinde gideceğiz” diye konuştu.

Daha sonra KOSGEB Müdürü Murat Seki yeni teşvikler hakkında üyeleri bilgilendirdi.